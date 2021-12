Golfplaten op jouw overkapping!

Heb jij wel eens van golfplaten gehoord? Als je er nog nooit van hebt gehoord is de kans wel erg groot dat je ze ooit gezien hebt. Golfplaten zijn namelijk vaak aan of rondom huizen bevestigd.

Golfplaten hebben vele voordelen en zijn ideaal om in te zetten voor verschillende doeleinden. De golfplaten zijn gemakkelijk te bewerken en kunnen dus volledig op maat gemaakt worden. In dit artikel lees je alles over golfplaten !

De verschillende golfplaten

Golfplaten zijn, zoals eerder gezegd, te gebruiken voor verschillende doeleinden. Ze worden vaak ingezet als lichtplaten, als afdakje of als kunststof overkapping in de tuin. De golfplaten zijn te herkennen aan de golven die de plaat heeft, vandaar ook de naam golfplaat. Golfplaten kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen.

Elk materiaal heeft verschillende voordelen. Zo kunnen golfplaten gemaakt zijn van polycarbonaat, deze platen zijn een goede keuze als je golfplaten wil die slagvast en weerbestendig zijn. De polycarbonaat golfplaten weren UV-stralen af en kunnen tegen allerlei soorten weersomstandigheden.

Deze golfplaten zijn dus enorm goed te gebruiken in Nederland. In Nederland kun je de weersomstandigheden namelijk nooit goed voorspellen. Ook zijn er polycarbonaat platen die driewandig zijn, dit zorgt ervoor dat de platen een hoge isolerende werking hebben. Daarnaast zijn er ook polyester golfplaten op de markt, deze golfplaten zijn erg geschikt als je op zoek bent naar glasvezelversterkte golfplaten.

De polyester golfplaten hebben een wat troebele afwerking, dit komt door het materiaal wat erin verwerkt is. Als laatste kan je ook nog kiezen voor PVC golfplaten.

Deze platen zijn, in tegenstelling tot de andere platen, goedkoop en bevatten een lichtblauwe gloed. PVC golfplaten bevatten vrijwel dezelfde kwalitatieve eigenschappen als de andere twee soorten golfplaten. Welke soort golfplaat kies jij?

Alles over de golfplaat!

Golfplaten worden veel als afdakje in de tuin gebruikt, maar ze zijn ook erg geschikt als dakplaten voor een schuur. De golfplaten worden veel gebruikt op de boerderij, de reden hiervan is dat de platen UV- en ammoniakbestendig zijn. Maar de platen zie je ook vaak terug bij scholen, voornamelijk bij de fietsenstallingen.

De montage van de golfplaten is erg gemakkelijk, iedereen kan de platen in een handomdraai monteren. De golfplaten laten licht goed door, hierdoor heb jij altijd het gewenste licht. Vooral in een overkapping is dit erg praktisch.

De polycarbonaat golfplaten hebben een lichtopbrengst van 80% tot 88%. De polyester golfplaat heeft een lichtopbrengst van 80% en de PVC golfplaat heeft een lichtopbrengst van 86%.

De golfplaten zijn gemakkelijk op maat te zagen, zo kun je eenvoudig de gewenste vorm creëren. Naast golfplaten kun je ook kiezen voor plexiglas . Plexiglas en golfplaten lijken op elkaar. Toch is het verstandig om voor golfplaten te kiezen als je het buiten wil gebruiken.

Golfplaten zijn, in tegenstelling tot plexiglas, sterker en het is gemakkelijker te bevestigen. Daarnaast kunnen golfplaten beter tegen verschillende weersomstandigheden. Koop golfplaten en ervaar de voordelen!