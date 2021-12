RTV Koe op Zolder gaat voor eerste aflevering ‘Kalverliefde’ langs bij Hof van Batestein

VIJFHEERENLANDEN • Voor de eerste aflevering van het nieuwe mediaplatform in de Vijfheerenlanden, RTV Koe Op Zolder, gingen de verslaggevers langs in woonzorgcentrum Hof van Batestein in Vianen.

Daar vroegen ze de bewoners onder meer naar het geheim van een goed huwelijk, want de aflevering stond in het teken van de vaste rubriek ‘Kalverliefde’.