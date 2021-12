Je stand op een beurs laten opvallen? Zo doe je het!

Voor veel bedrijven zijn beurzen van levensbelang. Je krijgt hier namelijk de kans om je product of dienst aan het grote publiek te laten zien. Doordat de beurs fysiek is zullen er altijd mensen zijn die je stand zien staan en hierdoor heb je ook iedere beurs weer de kans om nieuwe klanten of partners tegen het lijf te lopen. Het is hierin essentieel dat jouw beursstand opvalt.

Als de stands om jouw beursstand namelijk meer opvallen, dan is de kans groot dat je buren veel meer publiek trekken dan jouw beursstand. Benieuwd hoe je ervoor zorgt dat jouw beursstand opvalt? Lees dan snel verder. In deze blog vertellen we je er namelijk meer over!

Winactie

Mensen houden van winacties. Door een winactie te organiseren weet je dan ook zeker dat je in ieder geval een paar mensen naar jouw stand trekt. Het leukste van de winactie is dat je de winnaar een product of dienst van jouw bedrijf kunt laten winnen. Zo wordt de winnaar direct ook een potentiële lead. Het is echter wel lastig om hier een beetje een balans in te vinden. Hoe groter de prijs namelijk is, hoe meer mensen dit ook zal trekken. Je moet in dit geval echter wel diep in de buidel tasten om de winactie op poten te zetten. We raden daarom ondernemers aan om nooit meer dan 100 euro aan de winactie uit te geven. Dit is net voldoende incentive om mensen te trekken maar kost je onderaan de streep niet heel veel geld.

Entertainment

Een beursstand met entertainment is er eentje die gegarandeerd publiek trekt. Mensen willen namelijk door de dag heen ook even wat anders entertainment op evenementen is dan ook enorm populair. Er zullen dan ook veel beursstands zijn die met enige vorm van entertainment proberen mensen te trekken. Het is daarom juist bijzonder om een unieke vorm van entertainment neer te zetten. Zo valt jouw vorm van entertainment meer op dan de entertainment van de beursstands om jou heen. Je hoeft deze vormen van entertainment overigens niet aan te schaffen. Je kunt deze gewoon huren bij een bureau dat hierin gespecialiseerd is!