Montapacking neemt twee fulfilmentbedrijven over; ‘Er blijven in deze markt slecht enkele grote spelers over’

ALBLASSERWAARD • Het Alblasserwaardse fulfilmentbedrijf Montapacking neemt twee collega-ondernemingen in Nieuwveen over: WSSN en TWI. Directeur Edwin van der Ham: “De verwachting is dat er in de fulfilmentbranche slechts een paar grote spelers overblijven.”

Afgelopen week zijn de handtekeningen gezet voor de overname. Van der Ham: ‘De bedrijfsculturen van WSSN en TWI sluiten goed aan bij die van Montapacking; klantgericht en no nonsens. Dus we waren er samen snel uit”.

Zowel WSSN als TWI beschikken over een klantenkring van ongeveer honderd webshops, waarvoor ze het fulfilment verzorgen met een team van zo’n 65 mensen. Van der Ham vervolgt: “De verwachting is dat er in de fulfilmentbranche slechts een paar grote spelers overblijven. Dat komt door de enorme groei in de online markt de laatste jaren.”

Opschalen

Hij vervolgt: “Daardoor moeten je IT-systemen als fulfilmentbedrijf zodanig zijn ingericht dat je niet alleen snel kunt schakelen, maar ook effectief kunt opschalen. Om te blijven groeien is opschalen cruciaal. De huidige overname van twee fulfilmentbedrijven sluit dus goed aan op de groeistrategie van Montapacking.”

Montapacking, met vestigingen in onder meer Molenaarsgraaf en Gorinchem, is volgens Van der Ham op die uitdaging voorbereid. “Iedere twee jaar verdubbelen wij als fulfilmentbedrijf onze capaciteit, hierdoor kunnen onze klanten vrijwel onbeperkt groeien. En deze kans pakken ze ook direct aan. We zien namelijk dat onze klanten gemiddeld twee keer zo snel groeien als de markt.”