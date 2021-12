In voorjaar 2022 duidelijkheid over invulling oude onderkomen Da Capo in Giessenburg

GIESSENBURG • Waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 kan er een beslissing genomen worden over de invulling van het pand aan de Van Brederodestraat in Giessenburg, waar tot anderhalf jaar geleden muziekvereniging Da Capo gevestigd was.

De ChristenUnie van Molenlanden had hierover begin december vragen gesteld aan het gemeentebestuur en pleitte ervoor om daar kleinschalige woningbouw te realiseren. Met het oog op de grote woningbehoefte onder eenpersoons en kleine huishoudens zou er met name gebouwd moeten worden voor starters, alleenstaanden en senioren.

In haar beantwoording op de vragen van de ChristenUnie geeft het college aan dat er momenteel twee plannen uitgewerkt worden. Vanuit het project Huisvesting Kwetsbare Groepen wordt onderzoek gedaan daar de mogelijkheid om de locatie in te zetten voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan huisvesting voor jongeren met kamertraining. Jongeren die nog niet volledig zelfstandig kunnen wonen en moeten worden getraind op zelfstandigheid. Het gaat hierbij vaak om jongeren met een lichte ondersteuningsbehoefte. Waarschijnlijk in februari 2022 komt hierover duidelijkheid.

Daarnaast zal Kleurrijk Wonen deze maand hun plannen indienen, waarin in ieder geval wordt voorzien in het huisvesten van de kwetsbare doelgroepen en omliggende woningen waarin alleenstaanden of twee persoonshuishoudens worden gehuisvest.

Het is nog niet bekend wanneer het voormalige Da Capo-gebouw gesloopt wordt. Zodra de plannen voor herbestemming van het perceel wat concreter zijn, zal de gemeente in overleg met de initiatiefnemer zien wat de meest wenselijke vorm voor de grondoverdracht is.