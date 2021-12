CDA: ‘Tekort dreigt op begraafplaatsen in Hoornaar en Giessenburg’

HOORNAAR/GIESSENBURG • Het CDA maakt zich zorgen over een dreigend tekort aan ruimte op de begraafplaatsen in Hoornaar en Giessenburg.

Namens de partij stelde raadslid Jan-Arie Koorevaar daarover deze week vragen aan burgemeester en wethouders. In Hoornaar zou volgens de planning zonder ruimen nog tot 2027 ruimte zijn op de begraafplaatsen. In Giessenburg zou die ruimte er zonder ruimen zijn tot 2030.

Het CDA wijst echter op de oversterfte door de uitbraak van Covid-19. ‘Op de begraafplaats van Hoornaar zijn daarom waarschijnlijk nog een tiental graven beschikbaar. In Giessenburg gaat het om ruim dertig nog beschikbare graven.’

Bestuurlijke actie

Wat betreft het CDA is bestuurlijke actie nodig om op tijd nieuwe capaciteit te realiseren. De partij wil daarom van het college in de eerste plaats weten of het klopt dat er een tekort aan capaciteit dreigt. ‘En wanneer moet begonnen worden met het traject tot uitbreiding van de begraafplaatscapaciteit in Hoornaar en Giessenburg als er sprake is van een tekort?’.

Daarnaast vraagt raadslid Jan-Arie Koorevaar wat het plan is als er geen uitbreiding van deze twee begraafplaatsen komt. ‘Vanaf welk moment is dan de verwachting dat niet meer gegarandeerd kan worden dat alle overledenen van Molenlanden in hun eigen woonplaats begraven kunnen worden?’