Boezem Boys promoten in Noordeloos op bijzondere wijze nieuw festival in 2024

NOORDELOOS • Twintig koren gaan als het aan de Boezem Boys uit Noordeloos ligt optreden tijdens een speciaal festival in 2024.

De promotie daarvan ging dinsdagavond al van start met de opbouw van een bijzondere aankondiging op de hoek van de Botersloot en de M. van Trappenburgstraat.

Hoewel het er door de coronomaatregelen er nog maar weinig van komt, doen de Boezem Boys regelmatig mee met korenfestivals. “Die hebben de tendens wat ‘bedaagd’ te zijn”, stelt Tim Selders, één van de koorleden. “En dat kun je van ons zeker niet zeggen. Daarom winnen we dan ook vaak de publieksprijs; niet vanwege het fantastische zingen, maar wel voor de leuke performance.”

Leukste korenfestival

De Boezem Boys hebben nu besloten zelf zo’n festival te organiseren. De lat ligt hoog: ze mikken op het leukste korenfestival van Nederland, misschien wel van de wereld. Uitdagingen als op je kop zingen, ter plekke een liedje instuderen en zingen terwijl je samen aan het barbecueën, het kan allemaal aanbod komen.

Daarnaast willen ze het publiek graag de gelegenheid geven een nachtje te blijven slapen. Het festival gaat twee dagen duren, in en rond het Noorderhuis in Noordeloos. “Misschien nog ver weg, maar er is nog heel veel te doen.”

Meer info: boezemboys.nl/festival.