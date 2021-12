In Hoornaar en Giessenburg gewoon 50 cent voor een kerstboom

MOLENLANDEN • Waardlanden had enkele weken terug aangekondigd dat er voortaan lootjes uitgedeeld zouden gaan worden voor kerstbomen die bij ophaalpunten aangeleverd worden, maar met name vanuit Hoornaar en Giessenburg klonken protesten.

“Als ze nu een lootje krijgen dan moeten ze weer ergens kijken wat het is en eventueel de prijs ophalen en dat werkt gewoon niet. Dus weg is de motivatie”, vreest Ria van Wijngaarden-van Harten van Dorpsoverleg Giessenburg. Een concrete beloning werkt beter dan een mogelijke prijs bij een loterij, zo is de redenatie.

Wie krijgt de prijs?

“Hoe moet dat georganiseerd worden als de kinderen met elkaar de bomen ingezameld hebben en één van hen wint de hoofdprijs?”, vraagt Arie de Leeuw van de dorpsraad in Hoornaar zich af. Waardlanden reageerde daarop door te stellen dat het niet langer mogelijk was om muntgeld te bestellen bij de bank. Ook het aspect van veiligheid werd genoemd. De medewerkers van Waardlanden lopen tijdens de inzameling rond met in totaal 5000 muntjes van 50 eurocent.

De argumenten van Waardlanden snijden volgens de voorstanders van de directe beloning geen hout. “Met verbazing las ik in het Kontakt dat ‘de bank’ geen muntgeld meer zou kunnen regelen voor de beloning van kinderen voor het inzamelen van de Kerstbomen”, laat Jaco de Bruin van Versluis Assurantiën / Regiobank uit Giessenburg weten.

Genoeg 50 eurocentmunten

Hij vervolgt: “Ik denk dat Waardlanden heeft gekozen voor een makkelijkere oplossing in plaats van op zoek te gaan naar mogelijkheden.” Versluis meldt dat bij de Regiobank 50 eurocentmunten gewoon geleverd kunnen worden, zonder kosten voor klanten. Jaco: “Voor niet-klanten hebben wij deze service uiteraard niet, maar voor Waardlanden denken we graag mee in een oplossing.”

Ook het aspect van veiligheid speelt volgens Arie de Leeuw geen rol. “We leven hier niet in een achterbuurt van een grote stad in Zuid-Amerika, er is nog nooit wat gebeurd tijdens de inzameling van kerstbomen.”

De Regiobank in Giessenburg heeft aan de plaatselijke dorpsraad voorgesteld om éénmalig voor dit jaar de 50 eurocentmunten uit te reiken aan de kinderen per opgehaalde boom in Giessenburg en Giessen-Oudekerk. Hiervoor worden 750 50 eurocentmunten beschikbaar gesteld. Dat staat gelijk aan 375 euro. Kinderen kunnen op vertoon van de lootjes een 50 eurocentmunt per lootje op komen halen op de vestiging in Giessenburg. Dit aanbod geldt in de week na de inzameling voor kinderen uit Giessenburg en Giessen-Oudekerk. De kinderen krijgen dan een stempel op hun lootje, waarmee ze dan nog steeds mee kunnen doen aan de verloting van Waardlanden.

Ook de dorpsraad van Hoornaar doet een letterlijke duit in het zakje. Arie de Leeuw meldt dat de dorpsraad maximaal 350 euro aan 50 eurocentmunten beschikbaar stelt voor de jeugd uit het dorp die kerstbomen komt inleveren. Leden van de dorpsraad staan op de door Waardlanden doorgegeven tijden en plaatsen bij het inleveren en geven daar aan de kinderen 50 eurocent per boom.

Eenmalige actie

Arie de Leeuw: “Dit is een eenmalige actie, in de hoop dat Waardlanden hun loterij goed gaat evalueren en volgend jaar weer 50 eurocentmunten gaat geven voor elke boom. Het was nu te kort dag om dit vooraf te regelen, maar we hopen dat het volgend jaar weer op de vertrouwde, succesvolle manier kan.”

Ook Jaco de Bruin benadrukt dat dit een eenmalige actie is en hoopt dat de inleveractie van kerstbomen met de 50 eurocentmunten volgend jaar weer terug kan keren. “Ze kunnen bij ons informatie kunnen inwinnen over het verkrijgen van de munten.”

In een reactie laat Waardlanden weten dat zij van mening blijven dat ze met de loterij een leuke activiteit hebben, om te stimuleren dat inwoners, vooral kinderen, hun boom naar één van de inleverpunten brengen.

Protest vanuit de politiek

Intussen klinken er ook vanuit de politiek geluiden dat de lootjesactie terug gedraaid zou moeten worden. Raadslid Herman van de Water van het CDA heeft hierover kritische vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

“We lazen in de media dat Waardlanden het inzamelen van kerstbomen dit jaar anders aanpakt. Kinderen kunnen niet traditiegetrouw een kerstboom inleveren in ruil voor geld, maar in plaats daarvan worden lootjes verstrekt, waarmee een aantal mensen later kans op een prijs heeft”, begint Van de Water.

“De motivatie was enorm om voor een extra zakcentje de bomen in te leveren. Daardoor waren kinderen actief bezig met recycling en werden zwerfbomen en illegale verbrandingen voorkomen. CDA Molenlanden is bang dat de motivatie zal afnemen omdat alle kinderen moeten wachten tot 28 januari voordat ze weten of ze iets krijgen, daarbij komt dat de meeste kinderen uiteindelijk geen beloning zullen krijgen.”

Nog dit jaar aanpassen

Het CDA beseft dat sommige prijzen wel veel waard zijn, maar op deze manier worden de beloningen niet eerlijk verdeeld. Herman van de Water: “Eigenlijk hopen wij dat het college het beleid nog dit jaar aanpast. Als voorbeeld verwijzen we naar de gemeente Zuidplas die een dergelijke beslissing vorig jaar op oudejaarsdag nog terugdraaide.”

Ook beseft het CDA dat Waardlanden autonoom is in zulke beslissingen, maar toch vraagt de partij aan het gemeentebestuur om het beleid van Waardlanden nog dit jaar te veranderen. “Hoe voorkomen we dat bij een minder geslaagde actie er zwerfbomen ontstaan of illegale verbranding van kerstbomen?”, vraagt het CDA verder aan het college. En: “Is het college het met ons eens dat de beschikbaarheid van muntgeld geen reden zou mogen zijn om dit beleid aan te passen?”