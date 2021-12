Vrijwillige Hulpdienst in Meerkerk zet vrijwilligers in het zonnetje

MEERKERK • Het bestuur van de Vrijwillige Hulpdienst in Meerkerk, die met name de maaltijden van Tafeltje Dekje rondbrengt, heeft haar vrijwilligers in de afgelopen dagen bedankt voor hun inzet.

Verder waren er mensen die afscheid namen. Als voorzitter nam Corrie de ridder na ruim 40 jaar afscheid. Zij is opgevolgd door Elita Zoer. Ook Geert Meppelink nam na 40 jaar afscheid. Hij was chauffeur en ook secretaris en heeft veel werk verzet voor de Vrijwillige Hulpdienst. Geert is opgevolgd door Hanneke van der Leun.

De heer Schout ook 40 jaar chauffeur geweest. Op het moment dat hij stopte, moest er bij hem en zijn vrouw bezorgd worden in verband met corona. Gelukkig zijn ze nu allebei hersteld.

Jan Rab, ook al 15 jaar chauffeur, kreeg een bos bloemen en Hans Stekelenburg kreeg zijn eerste bos voor vijf jaar chauffeuren.