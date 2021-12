Woningbrand aan Oranjeplein Meerkerk

MEERKERK • Vanmiddag rond 15.00 uur zijn de hulpdiensten afgekomen op een woningbrand aan het Oranjeplein in Meerkerk.

Bij de brand is één persoon gewond geraakt. Of dit de bewoner is, is nog niet bekend. Ook naar de oorzaak van de brand is het nog gissen. Volgens de melding zou het gaan om een keukenbrand.

Bron: Uppel Media