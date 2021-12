De poldertelevisie van Koe Op Zolder

VIJFHEERENLANDEN • Koe op Zolder bezorgt de Vijfheerenlanden een eigen versie van tv-programma Man Bijt Hond. Nieuws uit de streek met een vette knipoog.

‘Onzin nemen we serieus. Verantwoorde journalistiek? Ons niet bellen.’ Het persbericht van RTV Koe Op Zolder belooft weinig goeds wat betreft het gehalte van de items die de groep mannen en de ene vrouw willen gaan maken en op YouTube uit gaan zenden.

Niets is echter minder waar, leert navraag bij initiatiefnemers Bram van der Wal uit Meerkerk en Sjaak Versluis uit Leerbroek. “Het is soms satire, er zit een vette knipoog in, maar we behandelen wel degelijk serieuze onderwerpen. De mening van de inwoners van de streek staat daarbij centraal.”

Podcast

Het idee voor Koe Op Zolder ontstond tijdens het gesprek dat Bram van der Wal had met Sjaak Versluis voor zijn Podcast de Polder. Bram: “Na afloop praten we nog even door en kwamen we al snel tot de conclusie: hier zit meer in, we zouden iets met beeld moeten gaan doen.”

De inwoner van Leerbroek schakelde zijn eigen achterban in, bekend van de ‘oud en nieuwacties’ in Vijfheerenlanden, zoals het omvormen van de gemeentenaam naar Niemansland. “We hebben er wel mensen bijgehaald die verstand hebben van video’s maken. Voor het overgrote deel zijn we amateurs, maar met hun hulp leggen de lat hoog om de video’s zo professioneel mogelijk te maken.”

Podium

De deur staat wijd open voor inbreng uit de streek zelf. Voor ideeën of voor eigen video’s. “Als die goed genoeg zijn, gieten we die in de KOZ-vorm en zetten we die op ons kanaal. Daar bieden we graag een podium voor.”

