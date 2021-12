Waarom niet jouw stoelen van binnen ook buiten neerzetten in de winter?

Als je nieuwe stoelen koopt voor je inrichting, dan is het leuk als dit aansluit bij de rest van je meubels. Hierdoor heb je een eenheid en dit zorgt voor rust. Je kunt eigenlijk voor iedere ruimte in huis nieuwe stoelen kopen. Denk bijvoorbeeld aan stoelen voor in de zithoek, maar ook voor in de keuken.

Wil je slim gebruikmaken van de meubels die je hebt? Dan zou je stoelen met speciaal materiaal kunnen kopen die zowel binnen als buiten kunnen staan.

Maak zelf de mooiste combinatie voor je stoelen

Ben je dus op zoek naar nieuwe stoelen? Dan zou je eens kunnen kijken voor een kortingscode Vida XL, zodat je kunt profiteren van de beste aanbiedingen op mooie stoelen. Bij nieuwe stoelen heb je natuurlijk genoeg keuzes. Zo kun je gaan voor stoelen met een stoere uitstraling, voor stoelen met een sierlijk pootje, of juist stoelen met een landelijke look. Vaak kun je ook zelf kiezen uit verschillende soorten pootjes. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je de stoel wel erg mooi vind, maar de pootjes niet echt aanspreken. De meeste stoelen hebben diverse soorten en kleuren pootjes, zodat je de combinatie kunt maken die het beste bij jouw smaak past.

Vind de eetkamerstoelen die bij jou aansluiten

Voor nieuwe stoelen bij je keuken kun je bijvoorbeeld eetkamerstoelen kopen. Meestal heb je naast je keuken direct een eettafel staan. Dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Is je eettafel in een aparte ruimte? Dan wil je eetkamerstoelen. Toch is het leuk om het uiterlijk van de keuken door te trekken naar de eetkamer. Heb je bijvoorbeeld een marmeren keuken? Dan zou je voor leren zwarte of bruine eetkamerstoelen kunnen gaan. Dit heeft een luxe en chique uitstraling. Let dan wel op dat de stoelen ook aansluiten bij de tafel.

Houd rekening met verschillende weersomstandigheden

Zoals eerder benoemd kun je slim gebruik maken van je meubels door ze binnen en buiten te gebruiken. Hierbij moet je natuurlijk wel denken aan het juiste materiaal. Naast dat je niet voor een stoffen bekleding moet gaan, is het ook handig dat de pootjes niet rotten of snel roesten door het wisselende weer. Vaak kun je de stoelen insmeren met een speciale lak, waardoor het tegen elk winterse weer bestand is. Kijk dus vooral naar de mogelijkheden, want er is meer mogelijk dan dat je in eerste instantie zou denken.