Provincie: onderzoek Universiteit Groningen naar mening omgeving over windmolens Avelingen

ALBLASSERWAARD • Rijksuniversiteit Groningen gaat de mening van de omgeving over de mogelijke plaatsing van windmolens in ‘zoekgebied’ Avelingen bij Gorinchem onderzoeken.

De provincie Zuid-Holland wil voor dit onafhankelijke onderzoek opdracht geven, zo meldt het gemeentebestuur van Gorinchem in een brief aan de collega’s van buurgemeente Molenlanden. ‘Het gaat om een brede steekproef over gemeentegrenzen heen, waarin een dwarsdoorsnede van de samenleving wordt betrokken.’

Het zal één van de stappen zijn op weg naar de mogelijke plaatsing van de windturbines. Vanuit de ondernemers op Avelingen en de inwoners van de stad is al het nodige protest opgekomen. ‘Ons college heeft uiteraard oog voor de maatschappelijke gevoeligheden rond windmolens en de zorgvuldigheid die dit vraagt qua aanpak.’

Bijeenkomsten

Daarom worden in januari omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in een straal van ongeveer anderhalve kilometer rond zoekgebied Avelingen uitgenodigd voor (online) bijeenkomsten over onderzoeken die er gaan komen.

Daarnaast wordt actuele informatie gepubliceerd op de gemeentelijke website www.gorinchem.nl/windenergie Daarop is onder meer informatie te vinden over de landelijke pilot ‘Hernieuwbare Energie op rijksgronden’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin Avelingen is opgenomen.

Onderzoeken

Vanuit deze landelijke pilot starten komende tijd diverse verdiepende onderzoeken of het maatschappelijk, financieel en technisch mogelijk is om bij Avelingen windenergie op te wekken. ‘Deze onderzoeken zijn naar verwachting in het najaar van 2022 gereed’, stellen burgemeester en wethouders van Gorinchem.

Aan bod komen onder meer de wet- en regelgeving voor flora en fauna, het geluid en de slagschaduw van windmolens en welke opstellingen van de turbines mogelijk zijn. Het Gorcumse gemeentebestuur benadrukt dat het in deze fase om verkennen gaat. ‘Er worden geen onomkeerbare stappen gezet.’