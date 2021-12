Wat is vapen

Vapen is het inhaleren van damp die door een e-sigaret wordt geproduceerd. Een e-sigaret wordt daardoor vaak ook wel een ‘vape’ genoemd.

De Nederlandse term voor vapen is dampen, dit is een term die veel wordt gebruikt door Nederlandstalige gebruikers van een e-sigaret.

Wat is een e-sigaret

Een e-sigaret of elektronische sigaret, is een apparaat dat vloeistof omzet in damp die via je longen geïnhaleerd kan worden. Deze vloeistof is verkrijgbaar met en zonder nicotine, vaak opbouwend in verschillende nicotinegehaltes.

De e-sigaret lijkt qua inhalatie heel erg op het inhaleren van de rook van reguliere sigaretten-tabak. Dit is tevens de reden waarom het apparaat ook wel e-sigaret wordt genoemd.

De verschillende soorten e-sigaretten

Tegenwoordig zijn e-sigaretten in vele maten en soorten verkrijgbaar. Naast de relatief grote traditionele vape, die bestaat uit een batterijhouder met een glazen tankje, zijn er tegenwoordig steeds meer vapes op de markt verkrijgbaar die een stuk kleiner van formaat zijn, wat ze een stuk handzamer in gebruik maakt. Deze modellen worden ook wel pod-e-sigaretten genoemd.

Pre-filled pods

Ook zie je steeds meer e-sigaretten die gebruik maken van pre-filled pods. Pods zijn cartridges die met name de vloeistof bevatten. Wanneer een pod leeg is, dien je deze te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.

Is vapen schadelijk voor de gezondheid?

Dat vapen ongezond is staat als een paal boven water, wanneer het echter met roken wordt vergeleken ligt dit iets genuanceerder.

Dit is wat het RIVM over de e-sigaret zegt: “Bij een e-sigaret komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij een gewone sigaret, en in lagere concentraties. Naar alle waarschijnlijkheid is een e-sigaret minder ongezond dan een gewone sigaret. We weten echter nog niet goed welke schadelijke effecten een e-sigaret heeft bij langdurig en structureel gebruik.“.

Je kunt dus stellen dat een e-sigaret eigenlijk enkel en alleen aan te raden valt als alternatief voor het roken van tabak. Iemand die niet rookt zou ook niet met een e-sigaret moeten beginnen, omdat dit schadelijker is dan helemaal niet roken.

Vapen zonder nicotine

Vapen is zowel mogelijk met als zonder nicotine. Dit wordt bepaald door de vloeistof die wordt verdampt in een vape. Deze vloeistof wordt ook wel e-liquid genoemd. De hoeveelheid nicotine wordt uitgedrukt in mg/ml, vaak begint dit bij 0 mg/ml (nicotinevrij) en loopt het van 3 mg/ml, naar 6 mg/ml, naar 12 mg/ml en uiteindelijk bij sommige merken zelfs tot 18 en 20 mg/ml.