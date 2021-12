Wethouder Bikker start bouw 16 woningen Doetse Vliet III Giessenburg

GIESSENBURG • Op vrijdag 24 december heeft wethouder Arco Bikker de eerste paal geslagen voor de realisatie van de laatste fase van de woningbouwlocatie Doetse Vliet III in Giessenburg.

In het middengebied zullen de komende maanden acht twee-onder-een-kap woningen en acht beneden-boven-woningen verrijzen. Den Dunnen Bouw draagt zorg voor de bouw van deze woningen.

Wethouder Bikker is content met de start van de bouw van deze woningen: “Deze woningbouw sluit precies aan bij de doelstellingen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de Woonvisie 2020-2024. Met de bouw van de twee-onder-een-kap woningen wordt de doorstroming bevorderd. Van de acht beneden-boven woningen zijn vier bovenwoningen geschikt voor starters. De vier benedenwoningen zijn levensloopgeschikt en daarmee ideaal voor de oudere doelgroep. Dit plan is weer een steun in de rug om in de vraag aan woningen vanuit de lokale woningbehoefte te voorzien.”

De heer Van Brakel van corporatie KleurrijkWonen: “Wij zijn verheugd om als mede-initiatiefnemer van dit project een bijdrage te kunnen leveren aan de zo broodnodige woningen voor starters en ouderen.”

De woningen worden eind 2022 opgeleverd.