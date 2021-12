Henk van Rees viert 25-jubileum als chauffeur bij de Buurtbus

OTTOLAND • Henk van Rees uit Ottoland werd vrijdag gehuldigd vanwege het feit dat hij al 25 jaar chauffeur is bij de Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard.

Voorzitter Jan van Wingerden zette hem ter gelegenheid daarvan bij de halte bij de hervormde kerk in Ottoland in de bloemen. “Dit een unicum”, stelde hij. “Het is de eerste keer in de dertig jaar dat de buurtbussen hier rijden dat iemand het 25-jarig jubileum viert.”

Het was niet het enige goede nieuws. Onlangs kon de Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard twee nieuwe sponsoren verwelkomen: Jaleco Totaal Projectafbouw uit Nieuw-Lekkerland en Aanen Beveiliging uit Molenaarsgraaf. Van Wingerden: “Daarnaast blijven we op zoek naar nieuwe chauffeurs. Vrijwilligers zijn van harte welkom om zich te melden.”