Kerstpakketten en verkiezingsprogramma Doe Mee voor collega-lijsttrekkers

MOLENLANDEN • Het verkiezingsprogramma van Doe Mee Molenlanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is klaar. Dat vroeg om een passende presentatie. Zo rondom de feestdagen bedachten de lijsttrekkers om het te verpakken in een lokaal kerstpakket en kregen alle collega-lijsttrekkers het aan huis bezorgd.

Lijsttrekker Berend Buddingh legde uit waarom: “We hebben keihard gewerkt aan ons verkiezingsprogramma. Ik ben enorm trots op ons wederom super lokale verkiezingsprogramma. De primeur hiervan gunden we aan onze collega-lijsttrekkers van het CDA, de SGP, de ChristenUnie, de VVD en Progressief Molenlanden.”

Zijn duo lijsttrekker Joke van de Graaf vulde hem aan: “Met de feestdagen past ons verkiezingsprogramma ook goed in de tijd, want dat is het moment dat iedereen de tijd heeft om te lezen. Met een wijntje van Goudriaanse bodem en een speciale cocktailkaas uit Langerak geeft dat ook een passende ambiance.”

Begin januari zal het verkiezingsprogramma voor alle inwoners van Molenlanden beschikbaar komen via www.doemeemolenlanden.nl.