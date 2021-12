Veldsink Den Hartog neemt Meerkerk Assurantiën over

AMEIDE/MEERKERK • Per 1 januari sluit Ad van der Leer de deuren van Meerkerk Assurantiën. Bijna 25 jaar was hij, de laatste jaren met financieel expert Huib Slingerland, een vertrouwd gezicht voor zijn klanten. Zijn ruim 500 relaties kunnen vanaf 2022 terecht bij Veldsink Den Hartog in Ameide.

“En daar zijn ze in goede en vooral vertrouwde handen”, weet Van der Leer. “Al vanaf 1939 staat Den Hartog bekend als een betrouwbare verzekeraar en is er een prachtig kantoor opgebouwd aan de Prinsengracht in Ameide.”

Geert van der Bend knikt. “Precies twee jaar geleden heeft familiebedrijf Veldsink Advies uit Nuenen Den Hartog overgenomen. En ruim een jaar mag ik manager zijn van deze vestiging in Ameide, maar ook van onze kantoren in Lopik en IJsselstein.”

Deur altijd open

De ervaren Van der Bend weet waarover hij praat. “Net als Ad heb ik ook bij de Rabobank gewerkt en was ik actief als zelfstandige. Onze klanten staan centraal, we zijn niet voor niets ook Regiobank. De deur staat letterlijk altijd open. Of je nu binnenwandelt voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering, een hypotheekadvies of een nieuwjaarsfooi wilt storten op de rekening van je kleinkind. Het kan allemaal bij Veldsink Den Hartog.”

In goede handen

Van der Leer lacht. “Bij mij was de klant ook altijd welkom. Niet via een callcenter en in de wachtrij na drie dagen terug worden gebeld. Nee hoor, vandaag bellen en meestal direct, maar altijd binnen een paar dagen later was het geregeld. Ik ga genieten van mijn vrije tijd, met een gerust hart. Want mijn klanten zijn in goede handen en zullen zich ongetwijfeld thuis gaan voelen. De benadering blijft hetzelfde, met de pootjes in de klei. Geen Ad meer die de telefoon opneemt, maar Linda”.

“En zij zal ook aan de keukentafel namens Veldsink Den Hartog het gesprek voeren”, vult Van der Bend aan.

Voor meer informatie: Veldsink - Den Hartog Ameide - Veldsink Advies