Molenlanden omarmt deelmobiliteit: ‘Maar wij zijn niet aan zet’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden staat positief tegenover initiatieven die genomen worden om deelmobiliteit te stimuleren. Maar de gemeente is daarbij afhankelijk van het aanbod vanuit de markt.

De fractie van het CDA had hierover eerder deze week vragen gesteld. Gerefereerd werd aan de pilot met 230 deelfietsen van Qbuzz die worden ingezet in onder meer Papendrecht en Sliedrecht. Het CDA in Molenlanden vroeg zich af of deze proef ook mogelijk zou zijn in de gemeente Molenlanden.

“Molenlanden is een uitgestrekt gebied, waardoor niet al onze plaatsen even goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer”, redeneerde Dagmar van den Herik van CDA Molenlanden. “Ook het recente schrappen van enkele vaste lijnen bij het openbaar vervoer heeft dat probleem groter gemaakt. Wij zijn daarom van mening dat de inzet van deelmobiliteit een goed initiatief is om onbereikbare plaatsen weer bereikbaar te maken als een aanvulling op het openbaar vervoer dat al aanwezig is.”

Het gemeentebestuur van Molenlanden staat positief tegenover initiatieven zoals dat van de deelfiets. “Er is echter voor gekozen om de uitrol van de deelfietsen te starten in het stedelijk gebied, waar meer reizigers een doel hebben en een hogere mate van gebruik wordt verwacht. Bij succes zal de pilot worden uitgebreid naar het landelijk gebied van de concessie DMG, onze gemeente dus.”

Door de coronacrisis staan vervoersaantallen en resultaten in het Openbaar Vervoer echter onder druk. Gevolg hiervan is dat nieuwe initiatieven op het gebied van ketenvervoer minder prioriteit krijgen.

Als de gemeente benaderd wordt door initiatiefnemers op het gebied van deelscooters of deelauto’s met een vraag om hun project te faciliteren, staan de gemeente daar positief tegenover. “Wij vinden het echter een taak van de markt om hierin de eerste stap te zetten”, laat het gemeentebestuur van Molenlanden tot besluit weten.