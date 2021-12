Molenlanden biedt opvang statushouders aan in sloopwoningen en drie locaties

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft de provincie Zuid-Holland aangeboden statushouders tijdelijk op te vangen in sloopwoningen en drie locaties in de gemeente.

Daarmee wil Molenlanden meehelpen een oplossing te bieden voor de overvolle asielzoekerscentra en de zoektocht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers naar onderkomens voor statushouders. Die zoektocht richt zich vooral op grotere locaties.

“Maar die zijn er in Molenlanden niet”, stelt wethouder Arco Bikker. “We hebben een inventarisatie gedaan of we bijvoorbeeld kantoorpanden beschikbaar hebben die snel hiervoor omgebouwd kunnen worden. Die mogelijkheid blijkt er niet te zijn.”

Hoogspanningsmasten

Met de provinciale overheid ging het gemeentebestuur het gesprek aan over andere varianten. “We kwamen uit op een aantal sloopwoningen onder hoogspanningsmasten, met name in Nieuw-Lekkerland.”

Daarnaast kwam een drietal locaties in Molenlanden op tafel die wellicht ook geschikt zijn om de nood bij het COA te verlichten en statushouders versneld onderdak te kunnen bieden, zodat de plekken die zij nu innemen in asielzoekerscentra vrijkomen voor asielzoekers.

Tientallen

“Je moet in Molenlanden denken aan de opvang van tientallen en geen honderden personen, waar de voorkeur van de provincie naar uitgaat”, vult wethouder Bikker aan. Een reactie van de provincie op het aanbod is er nog niet. “Overigens: als iedere gemeente zich aan de normen van het opvangen van statushouders had gehouden, was dit probleem er niet geweest. Molenlanden loopt daarbij wel in de pas en deze opvang komt hier dus bovenop.”

Bij de onderkomens op de drie locaties kijkt de gemeente verder dan alleen de opvang van statushouders. “We denken dan aan flexwonen, bijvoorbeeld voor starters en aan het huisvesten van arbeidsmigranten.”