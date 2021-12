Open Vensters in Ameide bakt oliebollen en appelbeignets

AMEIDE • Open Vensters bakt op donderdag 30 december van 10.00 tot 13.00 uur oliebollen en appelbeignets. De opbrengst is bestemd voor Stichting Vrienden van Open Vensters.

Tien oliebollen kosten 8,50 euro (per stuk 90 eurocent). Vier appelbeignets zijn 6 euro (1,60 euro per stuk). Oliebollen kunnen besteld worden via welzijn.ov@presentvooru.nl of bij de kraam bij Open Vensters.