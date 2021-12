Oliebollenactie van EHBO Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Zoals ieder jaar organiseert EHBO vereniging Nieuw-Lekkerland ook dit jaar weer een oliebollenactie. De oliebollenkraam zal net als voorgaande jaren op het terrein van de firma Boer te vinden zijn aan de Planetenlaan 75. Hier kan men terecht van 07:00 tot 14:00 uur.

Wie liever wil bestellen en laten bezorgen kan bellen of appen met Lianne Rehorst via 06-55688120. De oliebollen worden bezorgd in Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Groot-Ammers. Men kan aan de deur zowel pinnen als contant betalen. Bij de bestelling moeten naam, adres en telefoonnummer vermeld worden.

De prijs van de oliebollen zijn €0,90 per stuk. De appelbeignets zijn €1,80 per stuk. De opbrengst van dit jaar zal worden gebruikt om nieuwe materialen en nieuwe cursusboeken aan te schaffen.