Gemeente neemt besluit: geen woningbouw in gebied De Hoeken in Hoornaar

• De schets van de nieuwe woningen in De Hoeken in Hoornaar.

HOORNAAR • Het Molenlandse gemeentebestuur zet een streep door de plannen van Arie de Leeuw om woningen te bouwen in gebied De Hoeken in Hoornaar. Wel biedt het college de mogelijkheid om er net buiten in totaal zes huizen te realiseren.

Dat melden burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Initiatiefnemer Arie de Leeuw wil op diverse plekken in en grenzend aan De Hoeken bijna veertig woningen bouwen, waarvan zes vrijstaand en dertig voor starters en senioren in een zogenaamde knarrenhof. De opbrengst hiervan zou de inrichting van het terrein als natuurgebied mogelijk moeten maken.

Het college heeft dit plan behandeld en besloten om de ‘waarden van De Hoeken voorop te stellen’, zo valt te lezen in het schrijven aan de raad. ‘Het scenario dient dus te bestaan uit zo weinig mogelijk woningen om de kosten te dragen, waarbij de woningen niet in maar buiten het gebied gesitueerd zijn.’

Minkeloos

Daarmee zetten burgemeester en wethouders een streep door de 33 woningen die in het gebied gepland stonden, waaronder de knarrenhof. Wel biedt het ruimte voor maximaal twee woningen direct aan de Minkeloos en vier woningen in het deelgebied aan de Hoge Giessen.

Op de vraag of dit voor de initiatiefnemer voldoende basis is om het natuurterrein te realiseren, wordt niet ingegaan. De bal ligt nu wat het college betreft bij Arie de Leeuw. ‘Op basis hiervan is het aan de initiatiefnemer om te besluiten hoe verder te gaan.’

Makelaar

Overigens meldde zich halverwege november een makelaar bij de gemeente die namens een familie op zoek was naar twintig hectare agrarische of natuurgrond, met als doel dat in te richten als natuurgebied en het behouden en/of bevorderen van de biodiversiteit.

Het gemeentebestuur heeft met de makelaar de mogelijk besproken om samen met De Leeuw het gesprek aan te gaan. ‘De makelaar gaf echter aan dat een gesprek op deze korte termijn niet mogelijk was.’