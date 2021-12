SIMAV zoekt vrijwilligers website en administratie

REGIO • De SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen ondersteunen in het websitebeheer, bij lichte administratieve werkzaamheden en een vrijwilliger, die de penningmeester wil bijstaan.

Wat betreft de tijdsbesteding wordt gedacht voor het websitebeheer aan gemiddeld ongeveer 2 uur per week, voor de administratieve taken en de ondersteuning voor de penningmeester aan 4 tot 6 wekelijkse uren. De uren zijn in overleg in te vullen. Voor de meeste taken kan vaak ook gewoon vanuit huis worden gewerkt.

SIMAV beheert 36 rijksmonumenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarvan 33 historische water- en korenmolens. De molenstichting wordt gedragen door molenaars en vrijwilligers, ondersteund door externe deskundigen en een enkele beroepskracht. Het kantoor zit in de schitterende korenmolen De Liefde in Streefkerk.

Voor meer informatie of aanmelding: Herman van Santen (secretaris van de SIMAV) via

herman.van.santen@simav.nl of 06-55108633. Zie ook de website www.simav.nl.