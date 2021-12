Geertje Morée van Cappellen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Waardeburgh

REGIO • Geertje Morée van Cappellen is per 1 januari 2022 benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Waardeburgh. Met de benoeming van Morée van Cappellen is de Raad van Toezicht weer compleet.

Morée van Cappellen is 61 jaar en heeft als verpleegkundig bestuurder veel kennis en ervaring in de ouderenzorg. Momenteel is zij directeur thuiszorg bij Laurens en onder andere lid van de kerngroep Zorg Thuis van branchevereniging Actiz. Over haar nieuwe functie bij Waardeburgh zegt Morée van Cappellen: “Toezichthouden is een mooi vak. Mijn drijfveer is om een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige ouderenzorg.”

“We zijn verheugd met de benoeming en kijken uit naar haar komst,” zegt waarnemend voorzitter Joanne Quist. “Geertje kent de zorgsector goed: ze heeft veel ervaring in de thuiszorg en als toezichthouder in de regio. Ze neemt een grote hoeveelheid kennis mee. Met de uitdagingen waar de zorgsector en dus ook Waardeburgh zich de komende jaren voor gesteld ziet, zijn we blij dat we als Raad van Toezicht weer compleet zijn. We zien uit naar een mooie samenwerking.”

Stichting Waardeburgh is een protestants-christelijke zorgorganisatie met ruim 900 medewerkers en 500 vrijwilligers. De stichting richt zich op de zorg en het welzijn van ouderen met als doel om zelfredzaamheid zo lang mogelijk in stand te houden.

Waardeburgh beschikt over vier zorgcentra waar zorgverleners, specialisten en medewerkers waardevolle zorg leveren aan de bewoners. Daarnaast wordt zorg en huishoudelijke hulp verleend bij cliënten thuis in de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht. Om welzijn te bevorderen worden allerlei activiteiten in de wijk georganiseerd en kunnen ouderen met zorgvragen terecht op de dagbehandeling.