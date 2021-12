Leerlingen Rehobothschool in Groot-Ammers aan de slag met twee ondernemingen

GROOT-AMMERS • Financiën, verkoop, pitchen, aandelen, succesvol & duurzaam ondernemen, marketing, productie. Zomaar een paar begrippen die voor de leerlingen van groep 7 van CBS Rehoboth in Groot-Ammers eerst onbekend waren, maar nu gesneden koek zijn.

De groep is het project ‘Jong ondernemen’ gestart naar aanleiding van de kinderboekenweek over beroepen. Ondernemer Piet Spruijtenburg heeft tijdens een bezoek aan de klas met veel passie en enthousiasme verteld over de basisbeginselen van het bedrijfsleven en ondernemerschap. Vervolgens zijn de leerlingen twee ondernemingen gestart, BizWood en CreaBV. Na verschillende vergaderingen en momenten van productie, was het tijd voor de verkoop van de eigengemaakte producten.

De directeuren van financiën hebben na afloop de balans opgemaakt en bekend gemaakt dat de verkoop het mooie bedrag van € 90,10 heeft opgebracht. Het geld is bestemd voor het goede doel waar CBS Rehoboth op dit moment geld voor inzamelt: Lighthouse Ministry. Een organisatie die hulp biedt aan kinderen in Rehoboth, Namibië. Een prachtig resultaat.