Redding voor Brandwijks café: ‘Boerenklaas hoort bij het dorp’

BRANDWIJK • Zeven mannen uit de voormalige gemeente Graafstroom redden dit jaar café Boerenklaas. Een blik achter de schermen tijdens een aandeelhoudersvergadering van de nieuwe BV, waarmee ze de roemruchte horecagelegenheid een toekomst hebben gegeven.

Verwacht geen maatpakken en chique zijden stropdassen; Adriaan Meerkerk, Ewout Aantjes, Laurens den Boer, Don Hensen, Wijnand Koorevaar, Jan Jaap Beuzekom en Olaf van de Pol schuiven in hun gewone plunje aan. Vooraf wordt nog even contact gelegd met uitbater Rebecca Slikkerveer, die uitleg geeft over hoe de koffieautomaat in het café aan moet. Met het binnenhalen van Rebecca, inwoonster van Brandwijk, hebben ze een belangrijke stap gezet in de doorstart van Boerenklaas. Het café kon enkele weken geleden de deuren heropenen.

“Het was heel druk met gasten die hier al eerder kwamen, maar ook met nieuwe bezoekers uit Wijngaarden, Ottoland, Goudriaan en Bleskensgraaf. Het was meteen te merken dat Boerenklaas echt nog een heel goede naam heeft. Helaas moesten we vanwege de coronamaatregelen meteen onze openingstijden beperken. Je doet er niks aan, maar het komt wel heel beroerd uit.”

Ze vertellen erover in het nieuwe onderkomen van Boerenklaas. De vertrouwde plek aan de voorzijde van het pand aan de Gijbelandsedijk is achtergelaten, de feestzaal is de afgelopen periode verbouwd tot een bruine kroeg. Een bewuste keuze: “In de oude situatie liepen restaurant en café in elkaar over en dat wilden we van elkaar scheiden. Vandaar dat we de voorzijde nu verbouwen tot een restaurant en heeft de kroeg een eigen ingang en toiletgroep, zodat het helemaal los van elkaar staat.”

De uitdaging was uiteraard om bij de verhuizing de vertrouwde sfeer te behouden. De stamgasten zullen de klassieke attributen aan de wanden meteen herkennen, net als de bar en de lampen erboven. “Aan de andere kant wilden we niet dat je het gevoel hebt honderd jaar terug in de tijd te gaan. Het is echt een eigentijds café geworden.”

Zeker zo belangrijk is het restaurant, waarvan de verbouwing in volle gang is. De mannen staan nog voor de uitdaging om een exploitant te vinden. Er lopen gesprekken, maar een gemakkelijke opgave is dit niet. “De interesse is er zeker. Het is voor een horecagelegenheid ook een heel mooie plek, waar bijvoorbeeld veel fietsers voorbij komen. Het probleem waar degenen die zich melden vooral mee zitten is het vinden van personeel. Hier een restaurant gaan runnen, dat zien ze wel zitten, maar ze hebben simpelweg niet de mensen om het eten klaar te maken en de gasten te bedienen.”

Ze zijn alle zeven aandeelhouder van de nieuwe BV Boerenklaas. Niet omdat ze thuis niets zaten te doen of dat ze verwachten met deze investering over enkele jaren volop te kunnen cashen; het draait voor hen om het behoud van de leefbaarheid van de streek waarin ze wonen. Het waren voorheen ook geen stamgasten die meerdere avonden per week aan de bar hingen. “Omschrijf het maar als regelmatige bezoekers, maar er konden soms wel weken of maanden tussen zitten.”

Een kroeg die de deuren sluit en verdwijnt, komt nooit meer terug. Daarvan zijn ze overtuigd. “En dat wilden we gewoon niet laten gebeuren. De Boerenklaas hoort bij het dorp. Voor ons is dat de grootste drijfveer. Het mooie is dat we met ons zevenen allemaal onze eigen inbreng hebben en dat we kunnen profiteren van de ideeën, de kennis en het netwerk dat we hebben.”

In de Alblasserwaard zijn ze niet de eersten: in Noordeloos staken dorpsbewoners de hoofden al eerder bij elkaar om café ‘t Zwarte Paard van sluiting te redden en elders in het land komt dit ook meer voor. Wat de Brandwijkse constructie bijzonder maakt is dat de begroting deels gebaseerd is op huurinkomsten. De eerste verdieping van Boerenklaas wordt momenteel verbouwd tot vier appartementen.

“De gemeente Molenlanden heeft hiervoor vergunning verleend. Daarmee kunnen we het financiële plaatje rondkrijgen. Met alleen horeca is dat lastig voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk ook een meerwaarde dat we zo vier woningen aan de woningvoorraad toevoegen. De appartementen zijn waarschijnlijk in het voorjaar klaar; Definitieve huurders hebben we nog niet, maar de belangstelling is groot.”

Geurt Mouthaan