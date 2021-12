Woningen voor starters en doorstromers op locatie gemeentehuis Hoornaar

• Het gemeentehuis in Hoornaar.

HOORNAAR • Op de plek waar nu nog het gemeentehuis in Hoornaar staat, komen in de toekomst woningen voor starters, doorstromers en woongroepen.

Die verwachting spreekt de gemeente Molenlanden uit over de locatie, die vanaf eind 2023 beschikbaar komt voor nieuwe invulling. Vanaf dan verhuizen de ambtenaren en het gemeentebestuur naar Bleskensgraaf, waar de Spil dan verbouwd en uitgebreid is.

De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met een plan. Al in de eerste fase van de planontwikkeling wil de gemeente in gesprek gaan met omwonenden om hen erbij te betrekken.

Op de locatie aan de Groeneweg 33 te Hoornaar kunnen naar verwachting vele tientallen woningen en appartementen gerealiseerd worden. De locatie is uitermate geschikt om te kunnen voorzien in de groeiende woningbehoefte”, schrijft het college van B&W in een raadsinformatiebrief.

De gemeente streeft ernaar om eind tweede kwartaal 2022 de eerste uitkomsten van de plannen gereed te hebben.