Gemeente Molenlanden gaat pluimen uitdelen

MOLENLANDEN • Om erkenning en waardering uit te spreken voor inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen, gaat de gemeente Molenlanden in de toekomst pluimen uitdelen.

Deze vorm van waardering komt naast de Koninklijke onderscheiding, de erepenning en het ereburgerschap. Vanwege de eisen die hieraan gesteld worden, komt lang niet iedereen daarvoor in aanmerking. Om ook inwoners te waarderen en belonen die buiten deze blijken van waardering vallen, is een derde gemeentelijke onderscheiding nodig. Dat wordt de pluim.

In overleg met verschillende betrokkenen is nagedacht over de uitwerking van de derde gemeentelijke onderscheiding. De pluim is een waardering voor inwoners, verenigingen en stichtingen die zich sociaal maatschappelijk op een bijzondere manier onderscheiden of Molenlanden op een andere manier positief op de kaart zetten.

Alle inwoners van Molenlanden kunnen mede-inwoners, verenigingen en stichtingen voordragen. Er zal een commissie zijn die het college adviseert over de voorgedragen personen/verenigingen/stichtingen. Daarna neemt het college het besluit en zal de onderscheiding op een bijzondere manier uitgereikt worden.

Samen met een lokale kunstenaar wordt er op dit moment gewerkt aan de vormgeving en de uiteindelijke naam van de onderscheiding. Dit wordt een moderne blijvende herinnering van de waardering. Rond de zomer van 2022 wil de gemeente de eerste pluim uitreiken.