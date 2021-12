IJzerman Tweewielers maand dicht voor verhuizing

OTTOLAND/BRANDWIJK • De nieuwbouw van IJzerman Tweewielers op de Vuilendam is in de laatste fase terechtgekomen. Begin volgend jaar verhuist de tweewielerzaak. Daarom gaan de deuren van de oude locatie in januari dicht. In februari is er de herstart in het gloednieuwe onderkomen, waar ook het kaaswinkeltje Hoogendoorn onderdak krijgt.

De verhuizing van het familiebedrijf draait dan ook niet alleen om het verplaatsen van spullen, maar zeker ook het herbeleven van veel goede herinneringen. “We willen er ruim de tijd voor nemen”, knikt eigenaar Cees IJzerman. “Aan de ene kant om ervoor te zorgen dat je straks meteen goed gesteld staat en niet nog maanden in dozen en kratten moet zoeken, maar ook om het met voldoende aandacht te kunnen doen.”

Hij heeft zichzelf af en toe wel eens in de arm geknepen als hij over de bouwlocatie heenliep: de schetsen en plannen van vijf, zes jaar geleden zijn werkelijkheid geworden. “Afgelopen week kreeg ik het nieuwe briefpapier met Ottoland in plaats van Brandwijk. Het was weer zo’n moment waarbij ik dacht: wat zou mijn vader, Goof IJzerman, hiervan gevonden hebben?”

Blikvanger

In februari gaan de deuren van IJzerman Tweewielers in de nieuwe blikvanger van de Vuilendam open. “Er komt op een gegeven moment een spetterend openingsfeest dat mensen zich nog lang zullen herinneren. Maar vanwege de coronamaatregelen weten we nog niet precies wanneer.”

Cees IJzerman is daarnaast blij dat de ‘vertreklocatie’ een mooie nieuwe bestemming krijgt. “Het pand wordt verbouwd tot drie appartementen waar jonge mensen komen wonen. Daar ben ik heel blij mee. In combinatie met de nieuwbouw durf ik zeker te zeggen dat de Vuilendam steeds meer blaakt van energie.”