Molenlanden stelt beleidskader vast voor mantelzorgwoningen

MOLENLANDEN • Als het aan de gemeente Molenlanden ligt, kan iedereen in de gemeente plezierig ouder worden. Dinsdagavond stelde de gemeenteraad het Beleidskader Mantelzorgwoningen Molenlanden vast.

De raad sprak eerder de behoefte uit naar beleid op mantelzorgwoningen. Het beleidskader moet de mogelijkheid om mantelzorg te ontvangen en geven makkelijker maken binnen de gemeente.

Vanuit de gemeente wordt gestimuleerd dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken is mantelzorg in sommige gevallen noodzakelijk. Mantelzorg wordt geleverd op verschillende manieren. Eén van de manieren waarop zorg dichter bij huis geleverd kan worden is met een mantelzorgwoning.

Met het beleidskader moet eenduidigheid worden verschaft voor mantelzorgwoningen, waarmee snel kan worden ingespeeld op een acute mantelzorgbehoefte.

Ook wordt het college opgedragen een paraplubestemmingsplan voor te bereiden waarin het beleidskader en het ruimtelijk kader wordt verankerd. Wanneer dit paraplubestemmingsplan is vastgesteld, zal het beleidskader in werking treden.

Voor de opstelling van het paraplubestemmingsplan wordt een budget van €10.000 ter beschikking gesteld.