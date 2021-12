Werkstraf voor man die 17-jarige Arianne doodreed in Nieuw-Lekkerland

NIEUW LEKKERLAND • Een 53-jarige man uit Nieuw-Lekkerland is woensdag door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld voor het ernstige verkeersongeval 20 april 2019 op de Lekdijk in zijn woonplaats, waarbij de 17-jarige fietster Ariane het leven liet. Hij kreeg 150 uur werkstraf, een voorwaardelijke rij-ontzegging van een jaar en 500 euro boete opgelegd.

In de straf woog de rechtbank mee dat de man in een vroeg stadium contact met de nabestaanden had gezocht, die hem ruimhartig vergeving schonken, ook tijdens de zitting van twee weken geleden. De rij-ontzegging is voorwaardelijk omdat de verdachte zijn werk zou kwijtraken als hij niet meer mag rijden.

De bestuurder van een bestelauto was destijds tegen middernacht op weg naar Hendrik-Ido-Ambacht om zijn dochter op te halen toen zijn Tom-Tom navigatie hem vroeg nog iets in te toetsen. Door de afleiding zag hij twee tegemoetkomende fietsers niet aankomen, waaronder het 17-jarige meisje. Een botsing volgde, waarbij het meisje om het leven kwam. De andere fietser was haar vriendje, hij werd alleen geschampt door de bestelauto.

De Nieuw-Lekkerlander bracht in de dagen daarna samen met haar ouders en haar vriend een bezoek aan het opgebaarde lichaam van Arianne. “Dat ik daarbij mocht zijn, heeft me enorm geholpen”, verklaarde hij in de rechtbank.

De rechtbank gaf de verdachte ook nog enige strafkorting vanwege de onwenselijk lange vervolgingsduur. Het OM had afgezien van de opgelegde voorwaardelijke rij-ontzegging en de boete een werkstraf van 220 uur geëist.