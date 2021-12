Inspiratie: 5 x carnavalskleding voor kinderen

Carnaval, het allerleukste feest van het jaar staat weer voor de deur. Mits we het in 2022 tenminste weer mogen vieren, natuurlijk. Ook voor kinderen is carnaval een geweldige ervaring. Veel kleintjes houden er namelijk enorm van om zich te verkleden.

Weet jij al wat jij je kindje aantrekt dit jaar? Wij geven jou handige tips en inspiratie. Zo wordt carnaval 2022 gegarandeerd een groot succes!

Jouw kind is een ster in een Astronaut kostuum

Wat wil je later worden? Astronaut! Klinkt dit herkenbaar? Misschien is het dan hoogste tijd om te wennen aan het idee en je kind in een astronaut kostuum op pad te laten gaan. In dit pak gaat je kleintje op een lange ruimtevaart. Wel even afstemmen of ze weer op tijd thuis zijn voor het avondeten!

Een lief bijtje: de allerschattigste carnavalsoutfit

Je kleintje in een geel-zwart gestreepte outfit, twee voelsprieten en een paar vleugels: zie je het al voor je? Deze megaschattige outfit is een hele leuke keuze voor carnaval 2022, zeker voor de allerkleinsten. Wil jouw kind ook buiten met zijn of haar outfit pronken? Combineer het carnavalskostuum dan met een gestreepte legging. Zo weet je zeker dat hij of zij het niet koud gaat krijgen.

Tip: Wil jij jouw baby of peuter voor het eerst verkleden? Kies dan voor kwalitatieve carnavalskleding voor kinderen. Dan weet je zeker dat de outfit veilig is om te dragen en er geen elementen kunnen loslaten.

Voor de jonge Formule 1 fans

Is jouw kleine jongen of kleine meid een echte Max Verstappen fan? En droomt hij of zij ervan om ook een echte F1-coureur te worden? Verkleed je kleintje dan razendsnel als een formule 1 coureur! Gegarandeerd dat jouw kind er dan supersnel uitziet; op school maar ook tijdens een online carnavalsshow .

Een hilarische tuinkabouter

Hoe kleiner je kind, hoe grappiger het is: een tuinkabouter kostuum. Alle feestgangers worden meteen vrolijk wanneer ze jouw kleine meid of kleine jongen zien. Ga voor felle kleuren en maak de outfit af met een enorme nep baard voor het ultieme effect.

Traditioneel maar effectief: Pinocchio

Gebaseerd op de Amerikaanse Disney film uit 1940. In een traditionele Pinnochio outfit steelt jouw kind de show. Leuke bijkomstigheid: deze outfit is ook nog eens heel comfortabel voor kinderen. Als pinocchio draagt je kind een rode korte broek met bretels, een geel shirt en een gele hoed. Uiteraard moet je ook de enorm lange neus niet vergeten om de outfit echt af te maken.