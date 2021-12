Esmee Bouter uit Ameide bakt voor Stichting Terre

AMEIDE • Sinds mei vorig jaar staat Esmee Bouter (12) uit Ameide elke week uren in de keuken. Met haar baksels verdiende ze al ruim 2500 euro voor een goed doel.

Esmee bakt voor Stichting Terre, een stichting die is opgezet door de ouders van Terre, een meisje dat leed aan het Rett syndroom. Ze overleed in 2016 op elfjarige leeftijd. Rett is een neurologische ontwikkelingsstoornis die vooral bij meisjes voorkomt. De Termeise Esmee besloot voor de stichting te gaan bakken omdat ze via haar moeder weet wat Rett inhoudt. “Mijn moeder zorgt een dag in de week voor een Rett-meisje”, vertelt ze. “De stichting is er om onderzoek te laten doen, om een medicijn te vinden.”

Schoolopdracht

Het begon allemaal met een schoolopdracht. “Je moest iets goeds doen voor een ander. Ik dacht: ik ga iets lekkers bakken voor de buren.” Met een lachje: “Dat is uit de hand gelopen, het werd iets heel groots. Want ik bedacht: het is misschien wel leuk als ik blijf bakken, voor iets goeds. Ik koos de Stichting Terre omdat Rett-kinderen zelf niet veel kunnen. Het meisje bij wie mama werkt kan niet praten, maar toch raakt ze je met haar ogen.”

Uitproberen

Na vele uren bakken heeft Esmee nog steeds plezier in het mengen, kneden en klussen in de keuken. “Je kunt iedere keer iets nieuws maken en dingen uitproberen. Ik verander soms iets in een recept. Aan zandkoekjes heb ik bijvoorbeeld een smaak of kleurstof toegevoegd.”

Zeshonderd koekjes

Op haar Facebookpagina ‘Esmee bakt voor het goede doel’ kondigt ze elke week aan wat ze gaat bakken: koekjes, boterkoeken, appeltaarten, cakes, monchoutaarten. Ze bakte zelfs een keer zeshonderd koekjes voor een klant. Ze was vooral trots op de eerste monchoutaart op bestelling. “Die vond ik wel erg goed gelukt. Soms is het spannend. Bij die bestelling van zeshonderd koekjes zit je te twijfelen of je het gaat redden, of ze wel goed uit de oven komen en gaar zijn. Ik heb niet per se stress, maar als het mislukt is het een beetje jammer.”

Jeugdpenning

De gemeente Vijfheerenlanden beloonde de inzet van Esmee op 17 november met een jeugdpenning. “Dat was aan de ene kant raar, maar ook mooi. Je krijgt zo’n medaille niet zomaar. Het was een enorme verrassing. Mijn moeder had me aangemeld. Ze had het heel lang geheim gehouden, ik wist het echt niet en had ook nog nooit van die jeugdpenning gehoord.”

Op het podium

Op die 17de november stapte Esmee bij haar moeder in de auto in de veronderstelling dat ze voor een controle naar het ziekenhuis ging. “Maar we gingen naar Helsdingen, bij Vianen. Daar stond burgemeester Fröhlich op een rode loper te wachten. Samen met drie andere jongeren, die ook een medaille zouden krijgen, ging ik met de burgemeester op de foto. Hij wist al een paar dingen over mij te vertellen. Dat was een beetje apart, want eigenlijk kende ik hem niet.”

“Toen moest ik met de drie anderen in een kamer gaan wachten. Daarna werden we achter burgemeester Fröhlich aan backstage naar het podium geleid. We werden een voor een naar voren geroepen, je mocht wat vertellen over jezelf. De moeder van Terre, van de Stichting Terre, was er ook. Ze vond het superfijn dat ik voor het goede doel bak.”

Beroep

Esmee gaat naar lyceum Oude Hoven in Gorinchem. “Ik zit in het eerste jaar van de havo.” Ze weet nog niet of ze van bakken haar beroep wil maken. “Ik vind het harstikke leuk om te doen, maar als je er je beroep van maakt moet je het iedere dag doen. Het is soms een beetje stressen in de keuken. Nu is dat voor één weekend. Vroeger heb ik heel lang gezegd dat ik dokter wilde worden. Dat kwam doordat ik een dokter heb gesproken die vertelde dat zijn werk superleuk is.”

Heel Holland Bakt

Ze kijkt graag naar het televisieprogramma Heel Holland Bakt. “Daar hebben mijn moeder Viona Burggraaf en ik onszelf een keer voor ingeschreven. Je mocht samen met een ouder meedoen. Ze vroegen ons een filmpje te maken van onszelf, maar dat hoorden we pas een dag voordat we het moesten insturen. We konden dat filmpje dus pas op het laatste moment maken. Toen ben ik het niet geworden.”

Keuken schoonmaken

Voorlopig wil ze nog niet stoppen met bakken. “Voor mijn moeder is het wel een beetje vervelend”, erkent ze. “Want ik ben niet heel handig in schoonmaken.” Met een verontschuldigend lachje: “Na het bakken is de keuken vies van bloem of wat dan ook, maar het komt ieder weekend wel goed; mama maakt de keuken schoon.”

Bestellen

Wie koek of taart wil bestellen bij Esmee, kan haar een persoonlijk berichtje sturen via Facebook. Esmee en haar moeder kunnen de bestelling ook bezorgen. En wat zij tijdens de kerstdagen gaat doen? “Kerstkoekjes bakken denk ik.”