Alhoewel er onlangs een strenge lockdown is aangekondigd door het demissionair kabinet onder aanvoering van Mark Rutte en Hugo de Jonge tot en met 14 januari, lijkt het in Zuid-Holland juist de goede kant op te gaan met het aantal coronabesmettingen.

Aan het begin van december 2021 kwamen er gemiddeld meer dan 4 duizend nieuwe gevallen bij in deze provincie, maar inmiddels is dit aantal gezakt naar zo’n 2,5 duizend. Deze dalende lijn is gestart op 5 december en gaat vooralsnog steeds door. In dit artikel kun je hier meer over lezen, inclusief de uitleg over de nieuwe lockdown.

Hoe kan de daling in Zuid-Holland uitgelegd worden?

In Zuid-Holland ging het rond Sinterklaas dus totaal niet goed als het gaat om het aantal coronabesmettingen. Dagelijks kwamen er 4 duizend nieuwe gevallen bij in de provincie, zoals net al genoemd is. Toch is de daling inmiddels ingezet en dit lijkt nog niet te stoppen. Hoe dit precies kan, valt natuurlijk lastig te zeggen. Er zijn immers veel factoren die van invloed zijn hierop. Desondanks is de kans groot dat de lockdown die al een tijdje bezig was in Nederland een rol heeft gespeeld in de dalende besmettingen in Zuid-Holland. Nu de nieuwe zeer strenge lockdown gestart is, hoopt men dat er nog minder positieve testen gedaan zullen worden door de GGD en ook bij zelftests. Een zelftest corona kopen is immers altijd een goed idee als je klachten ondervindt die kunnen duiden op het coronavirus.

En in de rest van Nederland?

Dat het aantal coronabesmettingen daalt in Zuid-Holland is geen verrassing. In de rest van ons land is er namelijk ook al een tijdje sprake van een daling. Sterker nog, in heel Nederland lag de piek net wat eerder dan in de provincie Zuid-Holland. Eind november testten namelijk ruim 22 duizend Nederlanders dagelijks positief op het coronavirus. Ondertussen is dit aantal gezakt naar zo’n 13 duizend per dag, wat echt een forse daling is gelukkig. Opnieuw zal dit zonder twijfel te maken hebben gehad met de lockdown die eerder al begonnen was door de overheid, wat ook wel een avondlockdown genoemd werd.