Raad Molenlanden akkoord met haalbaarheidsstudie randweg Groot-Ammers

GROOT-AMMERS/MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft ingestemd met het verder uitstellen van een besluit over de randweg in Groot-Ammers.

De raad wil, op verzoek van het college, eerst nog een verdiepingsonderzoek uit laten voeren, om zo de effecten van de verschillende varianten op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in kaart te brengen. Ook wordt er gekeken naar andere varianten. De kosten van het aanvullende onderzoek bedragen 95.000 euro.

Burgemeester en wethouder gaven in november aan een besluit over de randweg door te willen schuiven naar september volgend jaar. Het raadsvoorstel werd eerder al besproken door de commissie Wonen, Werken & Verkeer. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het voorstel, maar had door middel van een amendement nog wel enkele aanpassingen.

Uitbreiding verdiepingsonderzoek

Zo voegt de gemeenteraad twee varianten toe aan het onderzoek: de variant Zuid 60 Middenpolderweg - langs de Ammerse Kade – Peppelweg en de ‘nul-plus’ variant: geen randweg, maar met uitvoering van het vrachtwagenverbod op Voorstraat, Sluis en Bergstoep.

Daarnaast wil de raad als eerste stap van het verdiepingsonderzoek alle zeven varianten toetsen op objectieve criteria zoals de technische haalbaarheid, geldende voorschriften, ongeoorloofde doorsnijding van natuurzones en andere harde criteria. Op basis daarvan hoeven onmogelijke varianten niet nader te worden onderzocht.

De overgebleven varianten zullen vervolgens worden uitgewerkt. In aanvulling op de door het college voorgestelde criteria, gaven de partijen unaniem aan onder andere ook te willen kijken naar een uitwerking van de kosten, de effecten voor (agrarische) bedrijven en de positieve en negatieve effecten op verkeersstromen en verkeersknooppunten. Ook het effect op de OV-verbinding Rotterdam-Utrecht vanuit de Lekdorpen en de bereidheid die er is bij andere overheden en instanties om bij te dragen aan de kapitaalasten en/of exploitatiekosten moeten terugkomen in het onderzoek.

Samengevoegd

Voorafgaand aan het debat waren de fracties het overigens nog niet met elkaar eens over de kwestie. Coalitiepartijen VVD, CDA en Doe Mee dienden samen een amendement in, maar ook SGP, ChristenUnie en Progressief Molenlanden kwamen met een gezamenlijk amendement. Na enige discussie over de precieze verwoording vonden de partijen elkaar en werden de twee amendementen samengevoegd.

De in het amendement genoemde aanvullingen mogen geen effect hebben op het eerder gestelde budget van 95.000 euro voor het verdiepingsonderzoek, benadrukte de raad. Daarnaast mogen ze geen verdere gevolgen hebben voor de planning. Wethouder Quik liet eerder al weten dat dit het laatste onderzoek moet zijn waar de gemeente geld aan uitgeeft.

Inzicht

In toelichting op het amendement schrijven de partijen: ‘’Wij stellen dit amendement voor omdat het voorstel voor de aanleg van de Randweg Groot-Ammers veel losmaakt bij betrokkenen en onze gehele samenleving. Het aanleggen van een randweg heeft direct effect heeft op de inwoners en ondernemers. Daarom willen wij een gedegen onderbouwing van de verschillende varianten inclusief de twee toegevoegde varianten. Dit willen wij omdat wij dan voldoende inzicht krijgen in verschillende belangenafwegingen en kostenoverwegingen om een afgewogen keuze te kunnen maken. Een goed inzicht helpt ook in de communicatie richting inwoners en betrokken bedrijven.’’