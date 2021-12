Berry Buter stopt als burgerraadslid ChristenUnie Molenlanden

MOLENLANDEN • Berry Buter stopt per 1 januari 2022 als burgerraadslid namens de ChristenUnie-fractie in Molenlanden. Dat maakte burgemeester Theo Segers dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Harry Stam sprak tijdens de vergadering alvast zijn dank uit in de richting van de vertrekkende Buter: ‘’Wij hebben Berry als een zeer kundig en enthousiast burgerlid mogen ervaren binnen de fractie. We willen hem bedanken voor alles wat hij voor ons heeft betekend, en dat is niet gering.’’