Johan Weggeman benoemd als voorzitter rekenkamer Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft unaniem ingestemd met de benoeming van Johan Weggeman als voorzitter van de rekenkamer van Molenlanden.

Dat gebeurde tijdens de besluitvormende raadsvergadering van dinsdagavond 21 december.

Na het vertrek van Karin Meijer als voorzitter van de rekenkamer heeft de begeleidingsgroep gesprekken gevoerd met de overige leden van de rekenkamer. Hierna werd Johan Weggeman voorgedragen als de nieuwe voorzitter.

Weggeman wordt benoemd voor de resterende 4 jaar van zijn termijn als rekenkamerlid.

Door de benoeming van de heer Weggeman ontstaat er een vacature voor de functie van lid van de rekenkamer. De voorbereidingen voor de werving en selectie van een nieuw lid zijn momenteel al in volle gang. In februari 2022 kan volgens de planning een derde rekenkamerlid door de raad benoemd worden, waarna de rekenkamer weer compleet is.

Twee leden van de begeleidingsgroep voor de rekenkamer nemen zitting in de selectiecommissie voor een nieuw rekenkamerlid. De voordracht voor deze vacature komt naar verwachting terug in de raadsvergadering van februari 2022.