Veel reacties op Kerstwensboom bij ‘t Wingerds Hof in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Vele wensen zijn inmiddels al opgehangen in de Kerstwensboom bij dorpshuis ‘t Wingerds Hof in Wijngaarden. In de eerste week van januari wordt duidelijk welke wensen werkelijkheid worden.

Het initiatief voor deze actie werd genomen door Janine Aantjes, beheerster van ‘t Wingerds Hof. “We verwachten enkele weken geleden al dat er strengere coronamaatregelen aan zaten te komen. Daarom dachten we: hoe kunnen we mensen toch wat leuks bieden? Daaruit is het idee van de Kerstwensboom ontstaan.”

Allereerst werden ondernemers uit Wijngaarden benaderd om de actie te sponsoren. Maar daarnaast werd ook christelijke basisschool De Zaaier bij het plan betrokken. “Zij wilden meteen meewerken. De leerlingen hebben vlaggetjes voor in de boom gemaakt met daarop hun wens of groet.”

Eenvoudig

De afgelopen tijd is de boom steeds voller komen te hangen met wensen die inwoners van Wijngaarden opschreven voor anderen. “In de eerste week van januari maken we bekend welke wensen gerealiseerd worden. Dat worden er meerdere: er zijn er verschillende bij die heel eenvoudig in te vullen zijn. Maar afgezien daarvan is het mooi om te zien hoe het leef, hoe vaak er mensen bij de Kerstwensboom staan te praten.”