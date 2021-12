CDA Molenlanden wil deelmobiliteit stimuleren

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden wil dat de gemeente geen mogelijkheid onbenut laat om deelmobiliteit te stimuleren.

In de afgelopen week werd bekend dat onder meer Papendrecht in de regio Drechtsteden mee gaat doen aan een proef met ongeveer 230 deelfietsen van Qbuzz. Deze deelfietsen zijn een aanvulling op het openbaar vervoer en voorzien reizigers in de ‘first and last mile’ van hun reis.

‘Echter hebben wij van Molenlanden niets vernomen”, meldt Dagmar van den Herik van CDA Molenlanden, die daarover namens haar partij vragen stelt aan het college van B&W.

CDA wil weten of Molenlanden ook wil meedoen aan deze pilot en of Molenlanden andere vormen van deelmobiliteit wil inzetten in de gemeente. Gedacht kan worden aan deelscooters of deelauto’s.

“Molenlanden is een uitgestrekt gebied, waardoor niet al onze plaatsen even goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer”, motiveert het CDA. “Ook het recente schrappen van enkele vaste lijnen bij het openbaar vervoer heeft dat probleem groter gemaakt. Wij zijn daarom van mening dat de inzet van deelmobiliteit een goed initiatief is om onbereikbare plaatsen weer bereikbaar te maken als een aanvulling op het openbaar vervoer dat al aanwezig is.”