Klankbordgroep Oud-Alblas realiseert hondenuitrenveld

OUD-ALBLAS • Dankzij de inspanningen van Klankbordgroep Oud-Alblas beschikt het dorp sinds deze week over een hondenuitrenveld.

Het veld is te vinden bij het trapveld aan de Beemdweg. De afgelopen tijd is het terrein geëgaliseerd, ingezaaid en er zijn bomen geplant. Daarnaast is er een hek rondom geplaatst, zodat de honden vrij kunnen rennen. De ingang van het hondenuitrenveld is te bereiken via het pad langs het trapveld.

‘De samenwerking met de gemeente Molenlanden is zeer vlot en soepel verlopen’, stelt de klankbordgroep op Facebook. ‘Het veld is sneller dan verwacht gerealiseerd. Er komt ook nog een prullenbak, zodat de hondenbezitters de poep netjes weg kunnen gooien. Zo blijft het netjes voor iedereen.’