Gezonde werknemers op de werkvloer

Als je ervoor wilt zorgen dat jouw bedrijf zo goed als mogelijk presteert dan wil je natuurlijk werken met werknemers die optimaal functioneren. De meeste mensen functioneren optimaal wanneer hun gezondheid ook optimaal is.

Als werkgever kan je natuurlijk niet bepalen hoe iemand zijn of haar leven moet leven, maar wel kan je op de werkvloer je best doen om hier een vinger aan de pols over te houden. Daarnaast kan je natuurlijk je werknemers stimuleren om gezond te leven en zo een optimale gezondheid te krijgen en te behouden. Zo kan jouw bedrijf namelijk nog beter presteren. Wil je meer weten over de gezondheid van je werknemers op de werkvloer? Lees hieronder dan snel verder voor meer informatie hier over.

Hoe kan je ervoor zorgen dat je weet of je werknemers gezond zijn?

Als werkgever kan en wil je natuurlijk niet bepalen wat je werknemers doen in hun vrije tijd, wel kan je hen op een positieve manier beïnvloeden op de werkvloer. Daarom is het goed om je werknemers te motiveren om gezond te leven en ook kan je bij hen eens in de zoveel tijd een gezondheidscheck uit te laten voeren door arbodiensten.

Wat is een gezondheidscheck voor werknemers?

Er zijn veel bedrijven waar er met enkele regelmaat een healthcheck wordt uitgevoerd bij de werknemers, dit wordt ook wel een PMO genoemd. Een PMO staat voor een preventief medisch onderzoek. Hier worden dan de gezondheidsrisico’s van de werknemers in kaart gebracht. Hier wordt dan ook gekeken of het bedrijf wel goed is voor de gezondheid van de werknemers, bijvoorbeeld of de werkomstandigheden voldoen aan de gezondheidsvoorschriften. Maar ook wordt er gekeken naar de leefstijl en de privésituatie van de werknemer. Er wordt dus heel erg breed gekeken naar de vitaliteit van een werknemer, in overleg met de werkgever worden er dan ook mogelijkheden aangeboden om de gezondheid te verbeteren.

Is het aanbieden van een gezondheidscheck aan je werknemers verplicht?

Wat veel mensen niet weten is dat bedrijven volgens de Arbowet verplicht zijn om hun werknemers een gezondheidscheck aan te bieden. Per branche kan het verschillen wat er tijdens de PMO onderzocht wordt. De werkgever is verplicht om deze aan te bieden, maar een werknemer is niet verplicht om aan een PMO deel te nemen. Dit is een keuze die zij zelf mogen maken en het meedoen hieraan is dus altijd op vrijwillige basis.