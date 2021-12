Adrie Tukker kondigt vertrek aan bij Lek en Waard Wonen

NIEUW-LEKKERLAND • Na een periode van bijna 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij Lek en Waard Wonen heeft directeur-bestuurder Adrie Tukker aangegeven per 1 april 2022 te vertrekken bij Lek en Waard Wonen.

Het besluit om haar functie als directeur-bestuurder te beëindigen, is voortgekomen uit de wens die zij zelf heeft om de komende jaren meer tijd te hebben voor andere zaken die haar ook nauw aan het hart liggen.

Maatschappelijk hoopt zij actief te blijven in een breder perspectief. Het CDA Molenlanden draagt haar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor als kandidaat-wethouder. Zij staat de tweede plaats op de kieslijst. Zij kijkt ernaar uit om de komende periode in een andere rol van betekenis te zijn voor de hele gemeente en alle kernen in Molenlanden.

De Raad van Commissarissen vindt het jammer dat zij vertrekt, maar heeft begrip voor haar keuze en start op korte termijn de procedure voor werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder.

Adrie kijkt terug op een prachtige periode bij Lek en Waard Wonen waarin zij vol passie samen met de Raad van Commissarissen, haar collega’s, de huurdersorganisatie en alle externe belanghouders heeft kunnen werken aan goed wonen voor de huurders in de kernen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak. Zij is van mening dat zij de corporatie met een gerust hart kan overlaten aan haar opvolger. De komende maanden zal zij zich nog volledig blijven inzetten voor Lek en Waard Wonen.