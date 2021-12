Oliebollen gratis thuisbezorgd op oudejaarsdag; opbrengst voor weeskinderen in Malawi

ALBLASSERDAM • De Alblasserdamse werkgroep voor de stichting Timotheos verkoopt op oudejaarsdag net als voorgaande jaren weer oliebollen.

De oliebollen en appelbeignets zijn online te bestellen via https://timotheosalblasserdam.nl/oliebollen en worden gratis thuisbezorgd in Alblasserdam en omgeving. De opbrengst van de jaarlijkse actie is bestemd voor hulp aan weeskinderen in Malawi.

De smaakvolle oliebollen worden in olijfolie gebakken door ‘De Oliebollenspecialist’, die jaarlijks met zijn oliebollenkraam op het Wilgenplein staat. De oliebollen kosten € 0,90 per stuk; een zak met 10 oliebollen kost € 8,50. Daarnaast worden ook appelbeignets verkocht, deze kosten € 1,90 per stuk.

De oliebollen kunnen tot woensdagavond 29 december 22.00 uur via genoemde website worden besteld. Op 31 december worden de oliebollen tussen 09.30 uur en 12.00 uur gratis thuisbezorgd in Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas of Streefkerk.

De stichting Timotheos geeft onderwijs en hulpverlening aan (wees)kinderen en scholieren in Malawi. De Alblasserdamse werkgroep wil het werk van de stichting steunen en verkoopt daarom jaarlijks op oudejaarsdag oliebollen en appelbeignets.