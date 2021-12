Yuverta en ChristenUnie Molenlanden komen samen in Kerstactie

OTTOLAND/MOLENLANDEN • Yuverta, de christelijke vmbo uit Ottoland, had maandag doordat de lessen niet doorgingen, bloemen en kerstgroen in overvloed. ChristenUnie Molenlanden wilde kerststukken brengen bij mensen uit de gemeente Molenlanden die wel wat Licht kunnen gebruiken in deze donkere dagen.

Ze sloegen de handen ineen. De docenten Bloem van Yuverta maakten mooie kerststukken en kerstboeketten en de kandidaten van ChristenUnie Molenlanden zochten daar een goede bestemming voor.