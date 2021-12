Eerste bomen voor het Polderbos bij Slingelandse Plassen de grond in

GOUDRIAAN • Afgelopen zaterdag zijn de eerste bomen en struiken voor het Polderbos geplant. Een groep van zo’n vijftien vrijwilligers stak de handen uit de mouwen om in totaal 44 bomen en bijna 600 struiken te planten. Het Polderbos komt in het hart van de Slingelandse Plassen

In het Polderbos werken diverse mensen nauw samen om een voedsel- en herinneringsbos te realiseren, in combinatie met een centrum voor natuur- en milieueducatie. Liefde voor natuur en landschap, en het versterken van de biodiversiteit in de eigen omgeving zijn de drijfveren van de initiatiefnemers.

Wie de eerste plantdag gemist heeft, krijgt gelegenheid voor een herkansing. Begin 2022 wordt een tweede plantdag georganiseerd. Ook zijn er op de tweede zaterdag van de maanden januari, februari en maart vrijwilligersdagen om bomen te snoeien.