Kinderen zingend op trailer door Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Kinderen van kinderkoor De Wingerdknopjes werden zaterdag 18 december op een trailer door Wijngaarden gereden, terwijl ze kerstliederen zongen.

De actie was door het koor in samenwerking met de evangelisatiecommissie uit het dorp opgezet en had het thema ‘Jozef van Nazareth’.

‘Kinderkoor on Tour’ kwam tussen 15.00 en 17.00 uur langs bij iedere deur of tuin in Wijngaarden. Ook werden overal een Kerstster uitgedeeld.