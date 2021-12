Watersportvereniging Ameide zoekt fondsen voor boothelling

AMEIDE • Watersportvereniging Ameide is op zoek naar fondsen voor het vervangen van de loswal in Ameide.

De boothelling is inmiddels zo’n veertig jaar oud en heel hard aan een opknapbeurt en modernisering toe, want de huidige situatie is ronduit onveilig en gebruiksonvriendelijk.

Het bestuur van Watersportvereniging De Loswal is in een vergaande fase van overleg met de gemeente en andere betrokken instanties en heeft er het volste vertrouwen in dat er komende zomer een kakelverse boothelling met steiger ligt.

Dat gaat natuurlijk niet voor niets en daarom heeft De Loswal besloten een ‘Fonds Boothelling’ op te richten waarin particulieren en bedrijven deel kunnen nemen en een bijdrage kunnen leveren. Ook lid worden is natuurlijk nog steeds mogelijk en een lidmaatschap gaat straks voordelen opleveren voor watersporters.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website van De Loswal: www.watersportverenigingameide.nl.