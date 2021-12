Demonstratie in Leerbroek begint uren later: boeren saboteren protest

LEERBROEK • Het aangekondigde protest van Stichting Konijn in Nood is afgelopen zaterdag uren later van start gegaan dan gepland. Tientallen boeren, onder wie aanhangers van de Farmers Defence Force, hielden de bus van de stichting op. Terwijl de politie de boeren op afstand hield, verliep het uiteindelijke protest rustig.

Voorzitter Peter Janssen van Stichting Konijn in Nood had vooraf verkondigd dat het een vreedzaam protest zou zijn. Toch waren er boeren uit het hele land gekomen, die probeerden het protest te voorkomen. De boeren achtten dit noodzakelijk, omdat Peter Janssen veroordeeld is voor brandstichting en omdat de fokkerij privéterrein betreft.

Nadat de politie ervoor had gezorgd dat de boeren hun wegversperringen hadden opgeheven, kon het protest rond 16.00 uur dan eindelijk beginnen. Zo’n 30 activisten waren in het bezit van fakkels en spandoeken en scandeerden leuzen.

Peter Janssen hield een toespraak waarin hij de politie bedankte: “Zij hebben het mogelijk gemaakt om hier te kunnen demonstreren. Dit is ook niet de laatste keer dat we hier zijn. Wij vinden dat we hier terug moeten blijven komen, zolang de konijnen in erbarmelijke omstandigheden leven.”