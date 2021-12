Toenemende vraag naar trapsteigers

Trapsteigers worden steeds populairder. Dat is niet zo vreemd, want ze zijn namelijk hartstikke handig! Aan de binnenkant van de steiger zijn trappen bevestigd. Daardoor hoef je niet langs de zijkanten te klimmen, maar kun je gewoon via de trap heen en weer lopen.

Voor kleine klussen kun je natuurlijk een ladder gebruiken. Deze is in veel verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan een dubbele trap, de bekende huishoudtrap, een reformladder, vouwladder en de uitschuifbare telescoopladder. Deze ladders hebben allemaal met elkaar gemeen dat je er gelijk mee aan het werk kunt gaan. Opbouwen, zoals bij een steiger het geval is, is niet nodig. Een ladder is gemakkelijk te verplaatsen en op te slaan. Zeker in het geval van een telescoopladder. Helaas zijn er ook nadelen. Ladders zijn niet erg stabiel; ze kunnen wegschuiven. Ook kun je vrijwel geen spullen op je ladder kwijt kunt, waardoor je telkens op en af moet klimmen.

Rolsteigers

Daarom raden we aan om voor een grotere klus een rolsteiger te gebruiken. Deze steigersoort staat bekend om zijn stabiliteit. Daardoor kun je hier heel veilig op werken. Zelfs als de ondergrond niet vlak is. De steiger heeft namelijk wielen met een spindel, die je apart van elkaar op een bepaalde hoogte kunt afstellen. Zo zorg je ervoor dat de steiger altijd recht staat. Ook kun je op de rolsteiger veel materiaal kwijt. Dat scheelt een hoop heen en weer lopen. Toch is er een nadeel… Het materiaal moet eerst omhoog worden getild. En dat lukt niet als je beide handen moet gebruiken om de binnenzijde van de steiger via de sporten van de opbouwframes omhoog te klimmen. Je hebt dan dus altijd hulp nodig, terwijl er misschien niet altijd iemand in de buurt is.

Trapsteiger

Gelukkig is er een oplossing: een rolsteiger met geïntegreerde trappen; dit wordt ook wel trapsteiger of trappentoren genoemd. Deze steigersoort wordt steeds populairder. En niet voor niets! Ze zijn namelijk hartstikke handig. Je loopt net zo gemakkelijk omhoog en naar beneden als via een normale trap. De trappen bevinden zich aan de binnenzijde van de rolsteiger, waardoor de trapsteiger ook nét zo compact is als een reguliere steiger. Ook het opbouwen is niet ingewikkelder en zal ook niet veel langer duren.

Veiligheid staat centraal bij de trapsteigers. Sowieso is een trap natuurlijk een stuk veiliger dan het klimmen langs het frame, maar daarnaast zijn de traptreden ook nog eens uitgerust met een antislip profiel en zijn er aan de zijkanten leuningen geplaatst. Hierdoor wordt de kans op een vol aanzienlijk verminderd. En dat is heel belangrijk. Wist je dat valgevaar één van de grootste risico’s vormt voor een arbeidsongeval. Ieder jaar gebeuren er tijdens het werk gemiddeld meer dan 150 ongelukken met ladders. Daarvan is één op de vijf mensen er zeer ernstig aan toe. En ook onder de klussers thuis komt een ongeluk met een ladder of steiger helaas nog altijd regelmatig voor. Met een trapsteiger wordt het risico op vallen aanmerkelijk verkleind. Dat is dus nóg een reden om voor deze handige uitvinding te kiezen!